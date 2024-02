Inês Aires Pereira esteve no programa '5 Para A Meia Noite', à conversa com Gilmário Vemba, apresentador do formato, com quem partilhou uma história relacionada com... religião.

"Eu também ia à missa, mas achava aquilo uma grande seca... E há uma altura em que o padre convida: 'Ah, não queres ser acólita?'. E eu achei aquilo incrível porque ia para um palco", revela.

"Sabia que ia para um palco e sabia que ia comer a hóstia com o vinho. Então fazia aquilo toda contente", adianta, notando que no momento em que podia tomar a hóstia olhava feliz para o pai.

Ouça o relato:

