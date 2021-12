A preparar-se para ser mãe pela segunda vez, Inês Aires Pereira surpreendeu os seguidores com novas e carinhosas imagens em que exibe o barrigão.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz publicou um vídeo onde surge com um vestido justo, com padrão floral, look que escolheu para um almoço com amigas Sara Prata e Matilde Breyner.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Inês Aires Pereira partilha fotos "perdidas" de viagem às Seychelles