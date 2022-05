Inês Aires Pereira nem queria acreditar quando na passada sexta-feira viu no Instagram uma publicação da prima, Mafalda Luís de Castro, sobre o afastamento de ambas.

Mafalda é madrinha de Alice, filha mais velha de Inês, facto que a levou a usar as plataformas digitais para justificar a razão pela qual não tem passado tempo com a afilhada.

"Acho que talvez vos deva esta resposta, e é por isso que vou falar aqui e agora", iniciou. "Não gosto de explorar a minha vida pessoal, mas cá vai", disse ainda.

"Em relação a este tema, até compreendo que haja mesmo muitas questões, muita gente sabe que sou madrinha da Alice, a primeira filha da Inês, e provavelmente até poderão questionar-se porque é que eu não vejo a miúda. E sem querer lavar muita roupa suja aqui, até porque acho que a Inês estará ok com isto, posso dizer-vos que já não estamos na mesma fase de amizade, que eu quero sim ver a minha afilhada, é óbvio, mas se ela não me o permitir, não posso fazê-lo", referiu Mafalda.

Perante as declarações da prima, Inês resolveu manifestar-se: "Pronto, as pessoas já começaram a perceber, e já viram os stories da Mafalda. Sim, nós afastámo-nos, mas está tudo bem. Achei um pouco desnecessário isto que ela fez, e não vou continuar a falar por aqui como se estivesse à conversa com ela através das minhas redes sociais".

"Agora já podem parar de me perguntar pela minha prima", referiu ainda, por fim.

