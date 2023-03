Rúben da Cruz continua sem se pronunciar acerca da polémica relacionada com a ex-mulher, Filipa Falcão. No mês passado, a mãe do filho do DJ recorreu às redes sociais do próprio para mostrar mensagens que daria conta de uma alegada traição.

Na altura, Rúben poupou nas palavras utilizadas para reagir, dizendo apenas que perdeu o acesso às suas redes sociais e que o último ano da sua vida foi "desafiante".

Agora, no que parece ser uma indireta sobre esta polémica, Rúben da Cruz partilhou um pequeno texto que diz o seguinte: "Às vezes, ficamos em silêncio porque não há palavras que expliquem o que vai na mente e no coração".

Veja abaixo:



© Instagram/Rúben da Cruz

