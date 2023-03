Rúben da Cruz presenteou os seguidores do Instagram nas últimas horas com um vídeo amoroso através do qual revela uma nova etapa na vida do filho.

O pequeno Salvador, de um ano, já começou a dar os primeiros passos e o momento foi registado em vídeo.

O menino, recorde-se, resulta da antiga relação do DJ com Filipa Falcão, de quem se separou recentemente depois de uma enorme polémica que envolveu alegadas traições da parte de Rúben.

Veja o vídeo na galeria.

