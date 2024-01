Leandro reagiu pela manhã desta segunda-feira, dia 29 de janeiro, ao comunicado da TVI e da Endemol que foi ontem lido por Cláudio Ramos durante a gala do 'Big Brother'.

Na nota em causa, que poderá ouvir na íntegra aqui, o canal, a produtora e o apresentador deixaram claro que nenhuma das partes se revê nas afirmações feitas pelo cantor ainda no jogo e nas quais admitiu que agrediu uma cadela para defender o filho, ainda que o animal não tenha mordido o menino, como inicialmente pensou.

"Ao longo a sua história, tanto a TVI como a Endemol sempre se pautaram por garantir que os direitos dos animais eram salvaguardados. A causa animal merece o nosso tal respeito. Que este incidente sirva, que mais não seja, para alertar consciências e recordarmos a todos que estes direitos devem ser sempre garantidos", dizia ainda o comunicado.

Nas stories do Instagram, Leandro começou por "lamentar a incoerência por parte da TVI, Endemol e do senhor apresentador", sublinhando que é amigo de Cláudio Ramos.

De seguida, o artista lembrou que na semana passada, no 'Dois às 10', Cláudio admitiu que no lugar de Leandro, e para defender a sua filha, faria o mesmo que este fez na polémica situação. "Dias antes, numa entrevista, dizia que faria o mesmo que eu fiz mediante a situação de uma aflição ao ver um filho debaixo do animal e com a cara coberta de sangue. Infelizmente a coerência, gratidão, falta de sensibilidade, estão patentes no discurso que ontem foi produzido durante um evento televisivo de grande audiência", completou.

Leandro lamentou também o facto de ter sido "alimentada" uma situação que, de acordo com o seu parecer, representa uma difamação do seu nome e uma "instigação ao ódio por parte de uma instituição que não tem qualquer base de fundamento nem de prova", referindo-se ao IRA (Intervenção e Resgate Animal), que difundiu parte das suas declarações, dando mediatismo ao caso.

"Não direi mais nada sobre este assunto, nem irei compactuar com esta situação", garantiu também, agradecendo por fim "a todos os que estiveram e estão" do seu lado.

