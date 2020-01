India Malhoa tornou-se conhecida logo na infância por ser filha de Ana Malhoa e neta de José Malhoa. Contudo, com o passar do tempo, a jovem - agora com 20 anos - começou a chamar a atenção nas suas redes sociais pela sua beleza e sensualidade.

Ora, nas últimas horas, India teve a oportunidade de recordar vários 'tesourinhos' do seu álbum de fotografias partilhando-os com os fãs através da sua conta de Instagram.

Ainda se lembra de quando India era uma criança?

Veja as imagens na galeria!

Leia Também: José Malhoa faz grande revelação sobre a neta, India Malhoa