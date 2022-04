Doze anos depois de lançar o primeiro álbum, India Malhoa regressa ao mundo da música numa versão mais madura e arrojada.

A filha de Ana Malhoa, que cedo mostrou querer dar os mesmos passos que a mãe e o avô, José Malhoa, lançou esta quinta-feira, 21 de abril, a música 'Roleta'.

O tema ficou disponível em primeira mão no YouTube com um videoclipe no qual a jovem, de 23 anos, aparece sozinha num quarto a dançar de forma sensual.

Espreite abaixo.

Siga o link

Leia Também: India Malhoa volta ao Instagram passado meses e mostra-se deslumbrante