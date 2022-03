Julia Fox não passou despercebida enquanto desfilava pela passadeira vermelha do Independent Spirit Awards 2022, em Santa Monica, Califórnia, no domingo, 6 de março.

A atriz e 'ex' de Kanye West escolheu para a ocasião um visual ousado, em tons de preto, e que deixava as suas curvas em evidência. Um vestido com aberturas na zona do peito e cintura, da No Sesso, como relata o Page Six.

Noutras imagens, Julia Fox foi ainda fotografada com um casaco de couro, também preto. Veja nas imagens da galeria.

Leia Também: Julia Fox diz que perdeu seis quilos durante romance com Kanye West