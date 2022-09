Marco Costa voltou a falar publicamente sobre o facto de estar alegadamente impedido de ver o cão de estimação que tinha em comum com a ex-mulher, Vanessa Martins.

Questionado pelos seguidores do Instagram sobre o motivo pelos qual nunca mais teve oportunidade de estar com Sadik, o famoso pasteleiro revelou:

"Não faltará muito para poder falar nisso. Até lá ficam as saudades".

Marco está supostamente impedido de ver o animal desde que se divorciou de Vanessa Martins.



Ainda no seguimento das perguntas colocadas pelos internautas, o antigo participante da 'Casa dos Segredos' voltou a dar conta do quanto lhe apertam o coração as saudades do amigo de quatro patas.

"De quem tem mais saudades?", quis saber um seguidor. "Claramente, do meu pai e do meu Sadik", reagiu Marco.



Marco Costa e Vanessa Martins, recorde-se, separaram-se em agosto de 2020. O pasteleiro vive atualmente uma relação feliz ao lado de Carolina Pinto e ambos aguardam a chegada da primeira filha em comum.

