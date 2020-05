Bruno Nogueira foi uma das figuras públicas que mais se destacou durante a quarentena. Todas as noites, o comediante fez companhia a milhares de pessoas no Instagram, através de vídeos em direto nesta plataforma, nos quais entrou em contacto com as mais diversas personalidades.

No dia 15 de - onde se recuperou o Natal - fez a sua última live (que conta atualmente com mais de um milhão de visualizações), que não poderia ter sido mais marcante. Este foi um momento onde o humorista contactou pela última vez com alguns dos amigos que o ajudaram, como foi o caso de Albano Jerónimo, Jessica Athayde, João Manzarra, Nuno Markl, entre tantos outros. Aliás, nem Cristiano Ronaldo deixou de participar.

Tendo em conta a enorme adesão e carinho com que os seus admiradores o presentearam, Bruno fez uma publicação na sua conta de Instagram, onde se mostrou profundamente grato.

"Quando saí de casa para festejar o último episódio do 'Como é que o bicho mexe' na rua, nunca imaginei que quando voltasse à cama estaria do avesso. Havia coisas programadas para o fim, mas pouco ou nada para o percurso. Tudo o resto era incógnita", afirmou na altura.

Posteriormente, o comediante contou ainda com uma homenagem muito especial, a da sua mulher, Beatriz Batarda.

Por todos estes motivos destacamos o agradecimento final de Bruno Nogueira como a 'Imagem da Semana', que poder-se-ia considerar, da mesma forma, como a imagem da quarentena.

