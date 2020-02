No passado domingo, o mundo rendeu-se à atuação de Jennifer Lopez e Shakira no Super Bowl. As artistas subiram ao palco, durante o intervalo da final da principal liga de futebol americano, para uma atuação sem precedentes que se manteve em destaque durante toda a semana.

Pela primeira vez, duas cantoras latinas homenagearam a sua génese naquele que é o evento do ano nos Estados Unidos - assistido por cerca de 102 milhões de norte-americanos.

Shakira e J.Lo foram as protagonistas de 14 minutos de fulgurantes coreografias e as vozes de inesquecíveis êxitos. Minutos que destacamos como as Imagens da Semana.

Recorde-as abaixo.

