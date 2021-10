Sofia Ribeiro está a viver alguns dos melhores dias da sua vida. A atriz viajou até às Ilhas Seicheles, destino paradisíaco que lhe tem enchido o coração de boas energias.

Foi por lá que festejou o seu 37.º aniversário ao lado do novo namorado, não deixando de partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram pormenores da celebração.

"Resumo de um aniversário tão feliz… rodeada de amor, num dos lugares mais bonitos que irei ver na vida!", começa por escrever na legenda de um vídeo.

"Num paraíso, onde as pessoas são de sorriso fácil e recebem com a vontade de quem quer genuinamente proporcionar momentos únicos e inesquecíveis. Obrigadaaaaa!", continua.

"Obrigada acima de tudo aos que amo, que mesmo à distância se fazem sempre sentir aqui, do meu lado. Do lado mais bonito. Do lado de dentro", termina.

Veja o momento:

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Sofia Ribeiro (@sofiarribeiro)

Leia Também: Sofia Ribeiro partilha primeira fotografia com o novo namorado