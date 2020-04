Iker Casillas usou esta terça-feira as suas redes sociais para falar ao coração dos seus seguidores.

O jogador de futebol mostrou uma fotografia da avó Nica para mostrar que é também pelos seus, pelos mais velhos, por aqueles que fazem parte do grupo de risco que todos devemos ficar em casa e respeitar as medidas de prevenção que evitam a propagação da pandemia do novo coronavírus.

"Por eles. Por nós. Por todos", declarou o guarda-redes na legenda da imagem.