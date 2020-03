A seguir a Tom Hanks, eis que mais uma celebridade surge infetada com Covid-19: Idris Elba. A notícia é adiantada pela Sky News.

Segundo a publicação, o ator diz não sentir quaisquer sintomas, mas que tem estado em quarentena desde que, supostamente, esteve exposto ao vírus.

Numa publicação do Twitter, este afirmou: "Esta manhã um teste ao Covid-19 deu positivo. Não tenho sintomas até agora, mas tenho estado isolado desde que me apercebi de uma possível exposição ao vírus", começa por referir.

Entretanto deixa um alerta: "Fiquem em casa e sejam pragmáticos. Vou manter-vos informados acerca da minha situação. Não há pânico".

Num vídeo, Idris apela para que as pessoas se mantenham transparentes em relação à sua situação e que caso desconfiem de algumas coisa, então que tomem todas as precauções necessárias. "Agora é a altura para a solidariedade, para pensamos no outro", afirmou na referida gravação.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de COVID-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

Portugal registou a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus, anunciou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido.

Trata-se de um homem de 80 anos, que tinha "várias patologias associadas" e estava internado há vários dias, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje com o vírus da pandemia Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.