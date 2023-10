A vida de Idevor Mendonça vai mudar em breve.

Depois de se ter casado no passado mês de maio com Joana Marnoto, o casal prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho.

A notícia já tinha sido avançada e foi novamente comentada esta manhã no programa 'Dois às 10', que está a ser conduzido por Idevor e por Mafalda Castro.

O apresentador revelou ainda que o casal espera um menino.

