O humorista Sérgio Mallandro testou positivo para a Covid-19 e está internado no hospital, tal como confirma o comunicado publicado na página oficial do artista brasileiro.

"Mas está bem. Ele não está a precisar de oxigênio e não está com febre. Ele está no décimo segundo dia do vírus. Todos os compromissos formados foram adiados. O Mallandro está a ser assistido pelo Dr.José Geraldo", destaca ainda a nota.

Perante a partilha, foram muitos os seguidores que rapidamente recorreram à caixa de comentários da publicação para desejar as melhoras a Sérgio Mallandro.

