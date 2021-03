Humberto Carrão quer ver Jair Bolsonaro atrás das grades e não o esconde. O ator, apresentador, realizador e guionista carioca de 29 anos, que integra o elenco da telenovela brasileira "Amor de mãe", exibida pela SIC, é um forte contestatário do atual presidente do Brasil e, no dia em que o país ultrapassou pela primeira vez a barreira dos três milhares de mortos num só dia, com 3.158 óbitos confirmados, manifestou a sua indignação nas redes sociais. "Prisão para o genocida", pede o artista.

Não, foi, no entanto, a primeira vez que o fez. No passado dia 10, depois de se saber que o Brasil tinha registado 2.349 mortes em apenas 24 horas, Humberto Carrão já se tinha insurgido publicamente. A pandemia viral de COVID-19 que tem assolado o mundo tem tido consequências devastadoras no país, que já soma 12,1 milhões de casos e mais de 299.000 mortes. Nas redes sociais, para além de muitas críticas a Jair Bolsonaro, também têm sido muitos os apelos ao confinamento que o ator tem feito.