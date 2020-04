Hulk Hogan decidiu partilhar publicamente a sua opinião sobre a pandemia do novo coronavírus e recorreu à sua página do Instagram para o fazer. De acordo com o que o conhecido lutador da WWE escreveu, este acredita que a COVID-19 é um castigo de Deus.

"[...] Em três curtos meses, assim como Ele fez com as pragas do Egito, Deus tirou-nos tudo o que adorávamos. Deus disse: 'Querem adorar atletas, vou fechar os estádios. Querem adorar músicos, vou fechar os centros culturais. Querem adorar atores, vou fechar os cinemas. Querem adorar dinheiro, vou parar a economia e colapsar o mercado. Não querem ir à igreja e adorar-me, vou fazer com que não possam ir à igreja'", começou por dizer na redes social.

Mas não ficou por aqui e alegou ainda que o mundo "talvez não precise de uma vacina" para combater a pandemia. "Talvez precisemos de aproveitar este momento de isolamento em relação às distrações do mundo, refletirmos pessoalmente e focarmo-nos na única coisa que realmente importa: Jesus", rematou.

