Hulk deu à ex-mulher, Iran Ângelo, uma quantia no valor de mais de 20 milhões de euros e 40 dos 80 imóveis que possuía após o fim do casamento de 12 anos.

O jogador queria que a união terminasse de forma amigável, mas, de acordo com o colunista Leo Dias, a antiga companheira não aceitou o acordo. De referir que, atualemnte, o jogador mantém uma relação com Camila Ângelo, sobrinha de Iran.

Segundo as informações da assessoria do futebolista, "a decisão da separação litigiosa aconteceu em agosto. A separação foi em julho. Hulk chamou Iran e disse que lhe daria tudo o que ela tem direito. Mostrou as suas contas bancárias (extratos) e transferiu para a conta dela mais de 20 milhões de euros. Tudo isso está documentado. Registado. E assinado. O Hulk colocou na mesa. Tudo isso foi antes do início da relação do Hulk com a Camila, que começou no final de outubro. O próprio Hulk comunicou aos pais da Camila no sábado, dia 21. Foi por causa da comunicação que a Iran ficou a saber. O Hulk fez tudo com a absoluta transparência".

As notícias sobre este caso não ficam por aqui e dizem ainda que Iran estaria a dificultar a visita de Hulk aos filhos que têm em comum, Ian, de dez anos, Tiago, de oito, e Alice, de seis. O convívio entre pai e filhos teria sido determinado pelo tribunal.

À revista Quem, a assessoria de comunicação do jogador do Shangai SIPG disse através de um comunicado: "Foi o próprio Hulk que tornou pública a informação pois não precisa de se esconder. Ele disse a verdade e comunicou à família. Ambos iniciaram o namoro em outubro. (...) A sua posição é transparente. Para evitar mentiras e comentários maldosos. Lembrando que o casamento do Hulk terminou em julho. A Camila também já está separada há muitos meses. No mesmo sábado, ele comunicou à sua família e aos filhos".