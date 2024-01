Hugo Andrade emocionou os seguidores das redes sociais com uma partilha que dá conta de uma dura perda que sofreu apenas três dias antes de entrar no 'Big Brother - Desafio Final'.

O finalista do reality show publicou um vídeo no qual surge com uma cadela ao colo, tendo escrito na legenda: "E ao meu colo é a minha querida Mousse. Viveu comigo 15 anos e nunca nos separávamos. Vivemos nos Países Baixos e percorremos muita estrada na nossa caravana. Infelizmente, três dias antes de entrar no 'Big Brother' a Mousse acabou por falecer por uma complicação generalizada e foi a pior perda da minha vida".

Por fim, Hugo explicou: "Fica aqui um vídeo na nossa praia favorita. Como ela era velhota tinha de a levar ao colo (coisa que ela detestava) mas aceitava pois era o seu lugar favorito. Beijinho Mousse". Veja abaixo.