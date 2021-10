Hugh Jackman magoou-se no nariz com um chapéu enquanto ensaiava a peça 'The Music Man', da Broadway.

Um pequeno incidente que foi relatado pelo próprio ator na sua página de Instagram, esta quarta-feira, segundo o New York Post.

"Muitas pessoas têm feito alguns comentários e perguntam-me se fiz outra biópsia. A verdade é que esta coisa [chapéu] é como uma arma e atingiu-me no rosto e cortou-me o nariz", disse.

"Por isso, 'The Music Man' pode muito bem transformar-se naqueles filmes de James Bond", continuou, de bom humor.

Veja a publicação na íntegra:

View this post on Instagram Uma publicação partilhada por Hugh Jackman (@thehughjackman)

Recorde-se que Hugh Jackman foi diagnosticado com cancro da pele. Em 2013, o ator divulgou uma fotografia no Twitter onde surgia com um penso no nariz.

Leia Também: Morreu o pai de Hugh Jackman. A sentida homenagem do ator