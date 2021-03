Hugh Grant revelou o motivo pelo qual traiu Elizabeth Hurley com a prostituta Divine Brown, em 1995.

O ator de Hollywood, de 60 anos, falou deste polémico episódio da sua vida no podcast de Marc Maron, que ainda hoje é recordado.

A celebridade explica que tal aconteceu depois de se ter visto no filme 'Nine Months' e de ter ficado completamente destroçado com a sua falta de talento na trama.

Hugh conta que depois de ter assistido à história questionou a sua performance e que uma coisa acabou por levar à outra. "Estava prestes a lançar o meu primeiro filme em Hollywood - o momento era impecável. O problema foi - era o meu primeiro filme e ainda não o tinha visto", afirma.

"Toda a gente foi brilhante, mas eu fui terrível e isso não foi bom para mim", confessa.

Na altura, o artista chegou a ser detido por ter pago a Divine a prestação de serviços sexuais. Depois de pagar a fiança emitiu um pedido de desculpas público.

[Fotografia que regista o momento em que o ator é detido em Los Angeles]© Getty

Quanto à sua relação com Elizabeth, mesmo tendo sido bastante abalada, o casal conseguiu superar a traição e ficar mais cinco anos juntos.

