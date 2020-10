Amanhã, dia 3, a grande protagonista do programa da SIC 'Alta Definição' será Catarina Gouveia. Daniel Oliveira, apresentador do programa, já partilhou um pequeno momento da conversa com a atriz que promete ser reveladora.

"Houve um dia que marcou e que hoje veio um propósito para ter acontecido. Não posso considerá-lo o pior dia da minha vida, acho que foi assim que teve de acontecer", sublinhou.

Na legenda da publicação, Daniel afirmou: "Um dos testemunhos mais brutais de sempre no Alta Definição. A história de vida secreta de Catarina Gouveia revelada com tanta coragem e serenidade".

Eis o momento.

