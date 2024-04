'Hotel Hell'. Assim se chama o novo desafio em televisão de Ljubomir Stanisic, que anteriormente já conduziu o 'Pesadelo na Cozinha', da TVI, e o 'Hell's Kitchen', na SIC.

Na manhã desta sexta-feira, dia 19 de abril, o canal liderado por Daniel Oliveira confirmou que o chef jugoslavo é o protagonista de 'Hotel Hell', um formato que é em muito semelhante ao que conduziu na TVI.

"O nosso Ljubomir Stanisic vai voltar em força para salvar o negócio de proprietários de hotéis espalhados um pouco por todo o país. Caso seja proprietário de hotel, residencial, pousada ou alojamento local e queira melhorar as condições do seu espaço ou a qualidade do serviço, inscreva-se já", pode ler-se na publicação feita pela SIC e que assim confirma algumas parecenças com o 'Pesadelo na Cozinha', ainda que agora os espaços visitados pelo chef sejam hotéis.

As inscrições podem ser feitas através do site hotelhell.pt .

