Ser uma figura pública pode, por vezes, obrigar ao confronto com situações incómodas e indesejáveis com fãs, mas Shakira provou que é possível reagir com firmeza e, simultaneamente, com muita elegância. Um admirador da cantora colombiana tentou beijá-la num evento, ainda que Shakira se tenha conseguido afastar e, assim, impedir que isso acontecesse.

O vídeo, entretanto tornado viral nas redes sociais, não permite perceber quando terá sido captado, mas nele vê-se Shakira ao lado deste fã que, de forma repentina, procurou 'roubar-lhe' um beijo.

Incomodada e incrédula, Shakira diz "não vai acontecer", aceitando, ainda assim, posar com o fã para uma fotografia.

Veja abaixo as imagens em causa.

