O Ministério Público de Barcelona pediu o arquivamento do segundo processo contra Shakira, que foi acusada em 2018 de defraudar o fisco espanhol em cerca de 6,6 milhões de euros.

Segundo informações de fonte judicial à agência EFE, o Ministério Público, que apresentou a denúncia que deu origem a esta segunda investigação por fraude fiscal contra a cantora colombiana, pediu o arquivamento do processo, que está aberto num tribunal de Esplugues de Llobregat, em Barcelona.

De recordar que a cantora colombiana aceitou em novembro passado pagar uma multa de 7,8 milhões de euros após um acordo com o MP e as Finanças, que a impediu de ser detida, no âmbito do primeiro processo aberto pela Justiça por fraude no valor de 14,5 milhões de euros, crimes que terão ocorrido entre 2012 e 2014.

