Eric Swarbrick, de Austin, Texas, foi condenado a 30 meses de prisão depois de se ter declarado culpado de perseguir e enviar cartas e e-mails ameaçadores a Taylor Swift.

De acordo com os registos arquivados no tribunal federal, o homem foi condenado durante uma audiência que decorreu esta quarta-feira, em Nashville. Os termos da sentença, que inclui ainda três anos de liberdade supervisionada, foram acordados num acordo de confissão que Swarbrick assinou em 2019.

Os documentos adiantam que o homem enviou mais de 40 cartas e e-mails à antiga editora de Taylor Swift, Big Machine Label Group, em 2018, pedindo ao CEO que o apresentasse à cantora. Com o passar do tempo, as cartas tornaram-se mais violentas e ameaçadoras. Aliás, em três ocasiões diferentes, Swarbrick terá conduzido até Nashville para entregar as cartas pessoalmente.

