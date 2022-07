Um homem – que supostamente perseguiu Taylor Swift – foi preso e ordenado a ficar longe da cantora.

Joshua Christian, de 35 anos, foi detido na sexta-feira e acusado de perseguição e invasão criminosa, disse o NYPD.

"O réu não só apareceu repetidamente em casa de Swift em Nova Iorque, como também visitou a sua casa no Tennessee", adiantaram as autoridades, como cita o New York Post.

No passado mês de junho, Joshua Christian terá 'gritado' na casa da cantora: "Estás morto, tu sabes. Estás a mantê-la prisioneira e eu preciso de libertá-la".

De recordar também que o homem, alegadamente, entrou numa das casas da artista em março, após se aperceber que uma porta estava destrancada, e permaneceu na habitação "ilegalmente". Depois terá fugido da propriedade assim que foi confrontado pelo segurança.

O juiz emitiu uma ordem de restrição que obrigada Christian a ficar longe da cantora, e acabou por ficar detido sem fiança por já ter cadastro criminal devido a uma acusação de condução imprudente na Flórida. Deverá voltar ao tribunal no dia 28 de julho.

