Um homem, que segundo a imprensa internacional chama-se Morgan Mank e tem 31 anos, foi preso na manhã de quinta-feira depois de ter batido com o carro no prédio de Taylor Swift, em Nova Iorque.

Uma testemunha terá ligado para os serviços de emergência e quando a polícia chegou ao local, levaram o homem sob custódia e foram com a um hospital próximo.

De acordo com o TMZ, não está claro se a cantora estava em casa no momento do acidente.

No entanto, sabe-se ainda que o suspeito foi autuado por dirigir com excesso de álcool. Além disso, fontes contaram também que o homem disse à polícia que não deixaria o local até se encontrar com Taylor Swift.

