Kirsten Dunst está disposta a dar vida, uma vez mais, a uma das personagens que a lançou para as luzes da ribalta: a icónica Mary Jane no filme da Marvel 'Homem-Aranha'.

A atriz, de 39 anos, referiu que aceitaria o convite caso este surgisse no âmbito de uma entrevista que deu à Variety. "Eu faria. Porque não? Iria ser divertido", afirmou quando questionada acerca do assunto.

"Nunca diria que não a um convite desses. Seria uma Mary Jane mais velha com pequenos homens-aranha", brincou.

Recorde-se que Dunst deu vida ao papel - tendo contracenado com Tobey Maguire - em 2002, 2004 e 2007.

Importa ainda notar que com o regresso de Alfred Moline com a personagem de Doc Ock no próximo filme 'Homem-Aranha: Sem Volta a Casa', tem havido uma grande especulação entre os fãs de que Maguire, de 46 anos, será outra das estrelas a marcar o seu regresso, assim como Andrew Garfield, que encarnou a personagem em 'O Fantástico Homem-Aranha' (2012) e 'O Fantástico Homem-Aranha 2' (2014).

