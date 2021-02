Cuca Roseta partilhou com os seus seguidores do Instagram momentos emocionantes que viveu no Hospital de Évora ao ouvir os testemunhos de profissionais de saúde relativamente à forma como eram influenciados pela músico e os benefícios desta.

"Hoje no Hospital de Évora, foi mais uma vez impossível de conter a emoção, é realmente incrível ouvir os testemunhos dos profissionais de saúde e do quanto esta música lhes traz ânimo, alegria e motivação, do quanto lhes chega como 'alívio' numa altura em que lutam incessantemente", notou a fadista.

"Foi das experiências mais bonitas da minha vida. Faz sentido assim não é? Quando também sabemos pôr ao serviço o dom que Deus nos deu, numa fase em que realmente nos precisamos de unir e de nos ajudarmos uns aos outros", completou.

Leia Também: A insólita técnica de Tom Jones para manter corpo em forma aos 80 anos