Ao contrário de muitas pessoas que aproveitaram as altas temperaturas que hoje se fizeram sentir, Cláudio Ramos decidiu agir pelo seguro ficando em casa, tendo em conta as preocupações relativas ao novo coronavírus. Na sua conta de Instagram, o apresentador do 'Big Brother' fez um desabafo quanto ao assunto.

"Sábado de muito calor. Apetece mar. Apetece areia. Apetece sol. Apetece esplanada. Hoje, não tive ainda coragem de enfrentar o mundo como ele está, sei que o podemos ir fazendo com cautela mas também sei que é o dia em que muitos o fazem. Prefiro evitar, encarar a realidade e tentar ganhar um tom de pele neste metro e meio de varanda, onde me dou conta que o meu verão será vivido fora de época", sublinhou na sua conta de Instagram.

"Ainda temos um caminho longo pela frente. As vontades mal geridas podem deitar tudo a perder. Vamos devagar. Mas vamos. Claro que vamos!", completou.

Leia Também: Cláudio Ramos fala da importância dos balões na vida das crianças