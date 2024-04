É hoje, dia 3 de março, que ficaremos a saber quem é o primeiro salvo das nomeações desta semana do 'Big Brother'.

O anúncio foi feito nas redes sociais do canal, num texto que confirma ainda que, à semelhança do que aconteceu na semana passada, a salvação acontecerá numa emissão especial, conduzida por Cláudio Ramos depois do 'Jornal Nacional'.

"Hoje é dia de salvação! Um dos concorrentes vai ficar a salvo. Descubra quem é no 'Especial', com Cláudio Ramos, após o 'Jornal Nacional'", refere a curta nota informativa.

Vale lembrar que no grupo de nomeados estão Catarina Miranda, André Silva, Catarina Ribeiro, Daniela Ventura, Sérgio Duarte e Jacques Costa.

