Foi no dia 21 de dezembro de 2019 que Hilary Duff deu o nó com Matthew Koma, na sua casa, em Los Angeles, na presença de amigos e familiares. Neste dia especial, a atriz usou um lindo vestido de Jenny Packham, peça que, confessa, esta a pensar guardar para a filha, Banks, atualmente com 15 meses, caso esta decida casar um dia.

Em conversa com a revista People, Hilary disse: "Agora já está limpo. Ficou muito sujo no final da noite! O Jenny Packham fez-me um vestido de sonho. Foi uma pena tirá-lo e pensar que nunca mais vou usá-lo novamente. Acho que o vou deixar dentro de uma caixa para ver se a Banks quer usá-lo. Não sei! Mas é tão bonito".

Logo após o casamento, a atriz e o marido viajaram para África do Sul, onde desfrutaram da lua-de-mel.

"Fizemos coisas muito divertidas. Nós nunca tinhamos estado num safári e foi o que todos dizer. Não há palavras. Vimos os cinco grandes (rinoceronte, leão, tigre, elefante, búfalo) nos primeiro dois dias! Senti-me uma sortuda", partilhou.

Recorde-se que a atriz é ainda mãe de Luca, de sete anos, fruto do casamento anterior com Mike Comrie.

Leia Também: Eis as primeiras imagens do casamento de Hilary Duff e Matthew Koma