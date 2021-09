Hilarie Burton guarda boas memórias que viveu com o querido amigo Willie Garson. A atriz, de 39 anos, lamentou a morte da estrela de 'O Sexo e a Cidade', esta quarta-feira, no Instagram, tendo revelado que fez uma tatuagem em sua homenagem antes de o ator partir.

"O meu telefone não parou [de tocar]. Amigos, colegas, estranhos. O mundo sabe que o Willie Garson tem sido uma pessoa crucial na minha vida. Por isso não vou ser capaz de partilhar na totalidade os meus sentimentos aqui. Vou precisar de algum tempo. Eu e o Jeffrey Dean Morgan [marido da atriz] estamos de rastos", começou por escrever, destacando que o ator era um amigo muito próximo.

"O Willie era um amigo romântico. Profundamente atencioso. [...] As redes sociais estão agora em 'ao rubro' com evidências disso... Cada pessoa na sua vida sentiu-se especial. Mimado, mesmo. Definitivamente, o Willie mimou-me. Chorei quando o Willie mandou um presente para mim e para o Jeffrey", destacou.

Uma publicação onde mostra esse preciso presente que recebeu do colega e amigo, que chegou com uma carinhosa mensagem do mesmo.

De seguida, falou da tatuagem que fez em homenagem a Willie Garson, contando também que o ator escreveu um livro antes da sua morte, que Hilarie prometeu ajudá-lo a publicar "para o seu filho Nathen".

Veja a publicação de Hilarie Burton na íntegra:

