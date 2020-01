A entrada no novo ano fez com que a atriz Hilarie Burton, de 'Anatomia de Grey', viajasse pelos últimos dez anos da sua vida num balanço emotivo no qual constatou que conseguiu vencer todas as adversidades, começando esta nova década muito mais resiliente.

"Há dez anos estava grávida, desempregada, insegura sobre onde iria morar ou dar à luz", começou por lembrar. "Fiquei com medo. Durante toda a minha vida pensei que ia seguir o mesmo caminho de todos quem com que cresci. Ter um emprego estável. Casar-me. Comprar uma casa. Ter filhos. Mas o caminho não se desenrolou dessa maneira", continuou.

As palavras acompanham uma sequência de imagens nas quais aparece com o marido, Jeffrey Dean Morgan, e com os filhos. A família diz ser o seu maior pilar e 2019 representou o verdadeiro sentido de união.

"Agora olho para o meu eu mais jovem e digo: 'Está tudo bem. A felicidade vai surpreender-te'. 2019 foi incrivelmente bom para a nossa família. O meu amor pelo Jeffrey evoluiu para algo mais profundo e brilhante. Os nossos filhos fizeram parte e estiveram ao nosso lado ao longo de tudo isso. Foi a celebração de toda uma década", rematou.