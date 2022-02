Os primeiros momentos dos concorrentes do 'Big Brother' no desafio da 'prisão' foram de muita animação. O grupo de participantes que está preso na arena sem ter oportunidade de sair riu às gargalhadas com as brincadeiras de Bruno de Carvalho.

O antigo presidente do Sporting Clube de Portugal imitava uma mulher quando sem que nada o fizesse prever saltou para o colo de Jorge Guerreiro, que estava deitado, e começou a cantar e dançar o já icónico tema: 'Vou alugar um quarto'.

Veja aqui as imagens e divirta-se com este momento hilariante.

