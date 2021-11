Este mês, um dos momentos mais engraçados protagonizados por Tânia Ribas de Oliveira durante o seu programa da tarde, na RTP1, aconteceu durante uma conversa com Anselmo Ralph.

O músico estava a promover o seu espetáculo com Gilmário Vemba e, abordando o assunto, a apresentadora acabou por se enganar duas vezes no nome do comediante angolano.

Assim, em vez de dizer Gilmário Vemba, disse "Gilmário Vieira" e "Gervásio Vemba".

Ora, esta segunda-feira, 22 de novembro, a apresentadora recebeu o comediante, que não perdeu a oportunidade de relembrar a gafe, deixando Tânia a rir às gargalhadas.

