Hilaria Baldwin já está em casa com o sétimo filho, uma menina que se chama Ilaria, fruto do casamento com Alec Baldwin.

Na sua página de Instagram, esta segunda-feira, a mulher do ator destacou que vive agora uma nova fase com a chegada da bebé. Isto porque, afirma, quer que os filhos mais velhos "sintam que também têm tempo com a mamã".

De recordar que o casal tem ainda em comum a pequena Carmen, de nove anos, Rafael, de sete, Leonardo, de seis, Romeo, de quatro, Eduardo, de dois, e Lucia, de um.

"Trazer o bebé para casa é mágico, e é também uma transição que todos sentimos", disse. "Estou a tentar encontrar o equilíbrio enquanto recém-mamã com a amamentação, recuperação e metas para que todas as minhas crianças sintam que estou aqui para ser a melhor mãe que consigo", desabafou.

