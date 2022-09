Alec Baldwin decidiu deixar um agradecimento público à família pelo apoio incondicional neste último ano.

O ator - que acaba de dar as boas-vindas ao sétimo filho com Hilaria Baldwin - recordou a tragédia que aconteceu nos bastidores das filmagens de 'Rust' numa publicação que fez no Instagram esta segunda-feira.

Junto de imagens dos filhos, o ator acabou por desabafar: "[...] O meu coração foi partido em mil pedaços no ano passado. E a minha vida pode nunca mais ser a mesma".

"Muitas mudanças a chegar. Mas a minha família manteve-me vivo. Eles [filhos] são a minha razão de viver. E a Hilaria Baldwin também", acrescentou.

De lembrar que foi em outubro de 2021 que Halyna Hutchins morreu no incidente com uma arma nos bastidores de 'Rust'. Joel Souza também ficou ferido. Alec pode vir a enfrentar acusações criminais.

