Herman José foi ao baú de memórias e recuperou um 'tesourinho' único. Trata-se de um retrato, dos finais dos anos 1970, no qual o artista e comediante posa com Florbela Queiroz.

"Do baú de recordações: sessão fotográfica com a diva Florbela Queiroz em 1978, nos bastidores do (saudoso) teatro ABC", notou na legenda da partilha, afirmando que o "tempo voa".

A imagem foi elogiada por diversos seguidores do humorista.

Ora veja:

Leia Também: Herman José brinca com os fãs. "Dia feliz: descobri que tenho um filho"