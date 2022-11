Herman José partilhou um vídeo na sua conta de Instagram através do qual lembrou verdadeiros 'tesourinhos' do início do milénio no que ao seu estilo de roupa diz respeito.

"Por volta dos anos 2000 rebentou-me a bolha 'FASHION VICTIM'. Já acalmou entretanto. Não prometo que não volte lá por volta dos oitenta anos. Nem que seja para fazer passagens de modelos na Casa do Artista", referiu o comediante.

Não ficando indiferente à publicação, Leonor Poeiras comentou: "Amo o look Kanye West".

