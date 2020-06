Sem dúvida que uma das estrelas nas redes sociais de Herman José é a sua mãe, que carinhosamente apelidou como 'estrepitosa'. Falando do relacionamento que tem com ela numa conversa com Júlia Pinheiro, o comediante explicou porque sempre admirou a progenitora.

"O caso da minha mãe é muito interessante e também um belo exemplo para muitas das senhoras que nos estejam a ouvir e que achem que as coisas não tem saída ou que entregam as armas porque foram vencidas pela tristeza", começa por referir.

"A minha mãe passou por várias fases de profunda tristeza. Há cerca de 15 anos ficou fisicamente mal, porque as depressões muitas vezes são químicas (...) Agora nesta última fase arranjou um equilíbrio muito interessante, sem perder uma coisa que aconselho a muitas senhoras não perderem, que é o amor próprio", sublinhou.

"Tivemos dois meses juntos e não há um dia em que eu veja sem pintura ou sem estar arranjada. Acho isto maravilhoso e essencial", completou.

