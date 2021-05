O empresário António João Barão, gerente de várias sociedades imobiliárias utilizadas na venda da carteira de crédito malparado Viriato, do Novo Banco, foi ouvido no passado dia 30 de abril pelos deputados na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar, no âmbito das perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Ora, a determinado momento desta audição, o presidente da comissão, Fernando Negrão, do PSD, relembrou um conhecido sketch de Herman José - 'Eu quero é bolos' -, pedindo ao empresário que fosse mais "afirmativo nas suas respostas".

Não ficando indiferente a esta referência e partilhando o vídeo do momento nas respetivas redes sociais, o humorista afirmou: "Entre o divertido e o lisonjeado. Há citações que têm esse efeito".

