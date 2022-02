Esta terça-feira, 1 de fevereiro, foi um dia particularmente emotivo para a família, amigos e colegas de profissão de Henrique Canto e Castro. Completaram-se ontem 17 anos desde a sua partida, em fevereiro de 2005.

Luísa Ortigoso, amiga próxima do ator, assinalou a data com uma emotiva mensagem.

"17 anos da partida de Henrique Canto e Castro. Nesta foto, estávamos em setembro de 1980. Conhecíamo-nos há 5 meses, mas já tínhamos criado esta cumplicidade que durou até ao fim da tua vida. Que ainda dura", realça a também atriz ao mostrar uma foto antiga.

"Partiste, no dia 1 de Fevereiro. Há 17 anos. Não há dia em que não me lembre de ti, querido Henrique. Não há dia em que não me pergunte o que farias ou como farias nesta ou naquela situação... Falta-me o amigo, o mestre, o colega, o ator. Por esta ordem, sim. Perdoem-me o egoísmo", termina.

Leia Também: José Raposo homenageia o pai com emotiva mensagem: "Eterno amor"