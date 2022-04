O estilo arrojado e sexy de Rihanna não se alterou durante a gravidez, sendo vários os looks que têm dado nas vistas nesta fase. Recentemente, a artista voltou a ser fotografada, mas eis que apareceu em público com um visual mais descontraído do que o habitual.

Rihanna foi vista a usar uma camisa cor de rosa desabotoada, calções curtos brancos, meias e chinelos. Um look que não escapou ao comentário de Helena Isabel Patrício.

"Agora não me digam que não posso andar de pijama na rua", ironizou a jurista.



© Instagram

