Foram várias as questões que foram respondidas por Helena Isabel Patrício através das stories da sua página de Instagram.

Além de ter destacado que "o reality show 'carimbou' o seu ADN" e por isso "perdeu credibilidade", a comentadora do 'Big Brother Famosos' falou ainda de outras curiosidades sobre a sua vida.

"Como consegues ser fiel a ti mesma num meio de ninhos de interesse?", perguntou um seguidor.

"Nunca fui influenciável! Penso sempre por mim! Quanto tenho dúvidas questiono pessoas próximas que tenho como referência", respondeu Helena Isabel Patrício.

© Instagram

"És militante do PSD? (Depois daquela story a mostrar a folha de inscrição)", questionaram também. "Sim! Sou militante do PSD e fui convidada para ser vice-presidente do conselho fiscal da Associação Dar Voz à Amadora, que será apresentada em breve. Foi a coligação que ficou em segundo lugar. É a segunda força política na Amadora", explicou a comentadora do 'BB Famosos'.

© Instagram

Mas não ficou por aqui e abordou ainda o lado amoroso. "Gostava muito de ter um conselho teu. Como superas uma desilusão amorosa?", foi outra das perguntas que lhe foram colocadas.

"O amor sempre esteve em segundo ou terceiro plano na minha vida! (Isto é, ter uma relação). Não tenho experiência suficiente ou sólida para dar conselhos. Contudo, acho que se a pessoa não corresponde às expectativas e de alguma forma nos magoa, a melhor solução é cada um seguir o seu caminho! E pensar sobre a questão de forma mais racional e menos emocional. (O que tenho consciência que é difícil para alguns)", disse Helena Isabel.

© Instagram

E uma vez que esta semana não esteve presente no 'Extra' para comentar a casa mais vigiada do país, também houve quem questionasse sobre o assunto. "Já não vais ao 'Extra'?", lê-se numa outra publicação. "Foi só uma semana de pausa! Vou sim", respondeu Helena Isabel Patrício.

© Instagram

Leia Também: "Sou apologista de que não nos devemos dedicar a uma única profissão"