Helena Isabel Patrício esteve entre as comentadoras que esta sexta-feira marcaram presença no programa 'Dois às 10' para revelarem as suas opiniões sobre os finalistas do 'Big Brother Famosos'.

Direta e sem papas na língua, a jurista revelou ser Marta Gil a concorrente de quem menos gosta.

"Eu não conheço a Marta, não conhecia o trabalho da Marta. O trabalho da Marta pelo que percebi é muito bom, agora eu não me identifico em nada com a Marta. Para mim, a Marta é altamente insuportável. E peço imensa desculpa a todos os apoiantes mas eu estou aqui para ser sincera", começou por afirmar.

Helena descreve a atriz como uma pessoa "altiva e snobe" e atira: "Irrita-me solenemente".

Veja aqui o vídeo com a opinião de Helena Isabel Patrício.

Marta Gil, recorde-se, está entre os finalistas que este sábado, dia 26, disputam o prémio final de 'Big Brother Famosos'. No mesmo 'barco' que a atriz estão ainda Jardel, Catarina Siqueira, Kasha e Jorge Guerreiro.

