Muito tem dado que falar Helena Isabel Patrício nos últimos meses, com polémicas relacionadas com a sua opinião que é, quase sempre, muito vincada e firme.

Desta vez, a comentadora do programa 'TVI Extra' abordou os seus decotes, várias vezes considerados ousados pelo público.

"Vamos lá ver uma coisa: nós vivemos num país onde as pessoas se dizem muito evoluídas e, na verdade, todos os dias os meus decotes têm que ser matéria", disse, primeiramente, Helena.

"Eu sou uma mulher livre, eu uso aquilo que bem me apetece. Os meus decotes não me tiram dignidade, não me tiram seriedade, não me tiram boa conduta que eu tenho para as pessoas, não me tiram nada", sublinhou, visivelmente indignada.

"A única coisa que eu quero é que as pessoas me deixem em paz e que me deixem ser feliz, é que eu sou tão feliz todos os dias com elas ou sem elas, eu sou mais feliz do que vocês. As minhas maminhas causam mais mal-estar no público do que em mim. Estou muito bem, damo-nos muito bem, sou muito feliz aqui, são uma segunda família", terminou dizendo, negando as notícias que a acusam de criar mau-ambiente nos estúdios da TVI.

